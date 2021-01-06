13 членів ЄС просять Єврокомісію поділитися вакцинами з Україною

13 країн ЄС направили листа до керівництва Єврокомісії з проханням допомогти країнам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Фото документа поширив у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам", - йдеться в листі.

Документ підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Ці країни закликали Єврокомісію створити для східного партнерства механізм, подібний до того, що був створений для Західних Балкан.

"У контексті наближення саміту Східного партнерства у першій половині 2021 року нам потрібно надіслати сильний і скоординований сигнал щодо стратегічної цінності Східного партнерства. Спрощений доступ до розподілу вакцин для наших східних партнерів міг би стати важливим елементом такого сигналу", - додали у зверненні.

До Східного партнерства належать Україна, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 стало відомо, що Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу після отримання вакцини самою Польщею.

Того ж дня Україна уклала контракт про постачання китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

21 грудня стало відомо, що вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.