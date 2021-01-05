Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну

Придбати їх можна через адресну доставку, втім у МОЗ не виключають, що додадуть до дозволених товарів побутову хімію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав фейковою інформацію про те, що під час січневого локдауну будуть заборонені до продажу деякі непродовольчі товари побутового вжитку.

Проте на брифінгу він зазначив, що придбати групи товарів не першої необхідності можна тільки через адресу доставку замовлень.

"Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною. Дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин. Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", – заявив він.

Степанов додав, що на засіданні Кабмін ще може ухвалити уточнення та дозволити продаж певних товарів.

Учора Американська торговельна палата висловила занепокоєння через неможливість придбати побутові речі саме в приміщеннях супермаркетів. Постанова Кабінету міністрів дає перелік товарів, дозволених до продажу. Це продукти харчування, ліки, засоби гігієни – те, що вважається товарами першої необхідності.

У пресслужбі головного санітарного лікаря, заступника голови МОЗ Віктора Ляшка учора повідомили, що міністерство збирається ініціювати зміни до постанови та дещо розширити перелік дозволених товарів, зокрема, додати побутову хімію, пише "Суспільне".

Нагадаємо, що січневий локдаун діятиме з 8 по 24 січня. Він був погоджений Кабінетом міністрів 9 грудня і передбачає більш м'які обмеження, ніж навесні минулого року. Зокрема, можна працювати громадському транспорту, а салони краси та перекарні можуть працювати за попереднім записом клієнтів.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні, тому що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу.