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Новий штам коронавірусу з Південної Африки більш небезпечний, ніж "британський", – голова МОЗ Великобританії

Один з розробників Оксфордської вакцини вважає, що препарат може не діяти на цей штам. 

Новий штам коронавірусу з Південної Африки більш небезпечний, ніж "британський", – голова МОЗ Великобританії
Фото: EPA/UPG

Новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський, який на 70% заразніший від попередніх варіацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок. За його словами, це дуже серйозна проблема, пише Reuters.

"Я неймовірно занепокоєний південноафриканським варіантом, і саме тому ми ухвалили заходи, щоб обмежити усі польоти з Південної Африки", – зазначив він.

Хенкок вважає, що цей штам вірусу "навіть більша проблема, ніж новий варіант Великобританії". Втім чому саме він зробив такі висновки і наскільки південнофриканський штам є більш заразним, голова МОЗ Великобританії не пояснив.

Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі, пише Aj Jazeera.

Регіональний професор медицини Оксфордського університету Джон Белл зазначив, що вакцини від коронавірусу, ймовірно, ефективні від британського штаму, а щодо африканського є сумніви. Однак, за його словами, адаптація вакцини під новий штам триватиме приблизно місяць-два, для цього не знадобиться рік. 

Нагадаємо, що у грудні у Великобританії було виявлено дві мутації коронавірусу. Перший на 70% більш заразний від інших. Його прозвали"британським". Другий, за заявою МОЗ Великобританії, походить з ПАР. Усього відомо понад 12 000 мутацій коронавірусу.

"Британську" мутацію почали виявляти і в інших країнах попри те, що чимало держав припинило авіасполучення з Великобританією. Зокрема, нещодавно на Кіпрі виявили 12 випадків інфікування так званим британським штамом коронавірусу. Усі випадки "завезені" з Великобританії. 

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни Європи посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу у Великій Британії.

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