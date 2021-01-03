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Коронавірус виявили ще у 10 українських військових

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб. 

Коронавірус виявили ще у 10 українських військових
Фото: Київрада

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб. До Мукачівського військового госпіталю госпіталізовано 4 військовослужбовця, а до 66-го військового мобільного госпіталя – 2.

По одному військовому лікуються вдома у Київській, Івано-Франківській, Миколаївській та Донецькій області.

Загалом станом на 3 січня у Збройних Силах України на коронавірус хворіє 1 756 осіб.

Всього за час пандемії одужало 12 422 особи, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 312 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 25 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні більше людей одужало від ковіду, аніж захворіло: зафіксовано 4 576 нових випадків ковіду, одужало 6250 осіб.

Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax

Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.

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