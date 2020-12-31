Україна закупила вакцину від COVID-19 на 984 млн гривень, - МОЗ

Україна у 2020 році закупила вакцину від COVID-19 на суму 964 млн гривень та експрес-тести на суму 989 млн гривень.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закуплено 5,9 млн експрес-тестів на COVID-19 на 989 млн гривень, медикаментів для лікування COVID-19 тільки за централізованими закупівлями для постачань на 146 млн гривень, засобів індивідуального захисту для медиків на суму понад 730 млн гривень. Напередодні здійснили одну з перших закупівель вакцини на суму 964 млн гривень. Закуплено 200 апаратів ШВЛ на суму 84 млн гривень", - сказала вона під час брифінгу 31 грудня.

Шаталова додала, що загалом МОЗ на закупівлю лікзасобів, медвиробів і медобладнання у 2020 році спрямував 12,8 млрд гривень.

"Ідеться про централізовані закупівлі коштами бюджету 2020 року, а також коштами з Фонду боротьби з COVID-19. Упродовж 2020 року МОЗ забезпечило постачання лікзасобів і медвиробів на загальну суму понад 6,5 млрд гривень. МОЗ також віддало доручення на закупівлю 416 автомобілів "екстренки" на суму 728 млн гривень та ініціювало закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд гривень, з яких 48 уже поставили до медзакладів", - зазначила заступник міністра.

Окрім цього, за її словами, регіональні медзаклади оперативно уклали договори про закупівлю нових апаратів ультразвукової діагностики та рентген-систем на загальну суму понад 1 млрд гривень.

Крім того, в рамках спільного проекту міністерства зі Світовим банком "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" у 2020 році реалізували програми у восьми регіонах на суму понад 2,6 млрд гривень.

Нагадаємо, вчора Україна уклала контракт про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини проти ковіду компанії Sinovac Biotech за ціною 504 грн за дозу. Використовуватимуть вакцину для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, перші 700 тис. доз Україна отримає впродовж 30 днів після реєстрації вакцини.

18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей. Найімовірніше Україна отримає препарати AstraZeneca або Novavax. Остання компанія тільки розпочала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат NVX-CoV2373 випробують також у Мексиці, Великобританії та ПАР.