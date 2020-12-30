Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, передали Міністерству охорони здоров′я України.

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер" (NModel EVITA V 600) на загальну суму понад 500 тис. євро.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, передали Міністерству охорони здоров'я України через Центр громадського здоров'я.

"З самого початку пандемії ми тісно співпрацювали з нашими українськими партнерами, щоб пом’якшити та подолати її наслідки. Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання. Цією передачею Федеральний уряд ще раз демонструє свою солідарність у подоланні глобальної пандемії та готовність продовжувати підтримувати Україну", - заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

У посольстві нагадали, що цього року Німеччина кілька разів підтримувала Україну медичним обладнанням у боротьбі з COVID-19. Зокрема у квітні Державній службі з надзвичайних ситуацій передали захисні костюми, маски та 200 переносних дезінфікуючих апаратів на суму близько 175 тис. євро.

В посольстві додали, що Німеччина планує підтримати Україну у боротьбі з Covid-19 на суму 150 мільйонів євро в рамках Незв'язаного фінансового кредиту, наданого ФРН в 2015 році.

Нагадаємо, 18 грудня Німеччина подарувала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро. Нове обладнання отримали госпіталі в Чернігові, Львові та Києві.

Раніше ФРН виділила 2 мільйони євро на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста на Сході України. З 2016 року ФРН надала загалом понад 36 млн євро на проведення численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.