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Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, передали Міністерству охорони здоров′я України.

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ
Фото: пресслужба посольства ФРН в Україні

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер" (NModel EVITA V 600) на загальну суму понад 500 тис. євро.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, передали Міністерству охорони здоров'я України через Центр громадського здоров'я.

"З самого початку пандемії ми тісно співпрацювали з нашими українськими партнерами, щоб пом’якшити та подолати її наслідки. Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання. Цією передачею Федеральний уряд ще раз демонструє свою солідарність у подоланні глобальної пандемії та готовність продовжувати підтримувати Україну", - заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

У посольстві нагадали, що цього року Німеччина кілька разів підтримувала Україну медичним обладнанням у боротьбі з COVID-19. Зокрема у квітні Державній службі з надзвичайних ситуацій передали захисні костюми, маски та 200 переносних дезінфікуючих апаратів на суму близько 175 тис. євро.

В посольстві додали, що Німеччина планує підтримати Україну у боротьбі з Covid-19 на суму 150 мільйонів євро в рамках Незв'язаного фінансового кредиту, наданого ФРН в 2015 році.

Нагадаємо, 18 грудня Німеччина подарувала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро. Нове обладнання отримали госпіталі в Чернігові, Львові та Києві.

Раніше ФРН виділила 2 мільйони євро на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста на Сході України. З 2016 року ФРН надала загалом понад 36 млн євро на проведення численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.

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