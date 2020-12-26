Першою вакцину від коронавірусу в Німеччині отримала 101-річна жінка

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє DW.

Вакцину отримала мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла.

За словами очевидців, жінка перенесла процедуру спокійно і при цьому навіть посміхалася.

Щеплення також зробили 40 мешканцям цього будинку для літніх і десяти його співробітникам.

Згідно з планом уряду Німеччини, масова вакцинація розпочнеться 27 грудня. Земля Саксонія-Ангальт отримала перше постачання з 9,7 тис. доз вакцини вранці в суботу і розповсюдила їх районами і міськими округами.

Насамперед щеплення отримають люди старше 80 років, співробітники будинків престарілих, а також медики - співробітники амбулаторних служб, відділень інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. У Будапешті вже почали вакцинувати медиків, які працюють з хворими на коронавірус. Першою працівницею, якій зробили щеплення, стала Адріенна Кертес, лікар центральної лікарні Дель-Пешт.

Сьогодні всі країни Європейського Союзу отримали вакцини від коронавірусу COVID-19. Вакцинація у Євросоюзі розпочнеться завтра, 27 грудня.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.