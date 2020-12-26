Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС

Також опубліковано угоди про ядерну енергетику, обмін секретною інформацією, цивільну ядерну енергетику та низку спільних декларацій.

Великобританія опублікувала текст своєї торгової угоди з Європейським Союзом “всього за п'ять днів до виходу з одного з найбільших торгових блоків світу”.

Про це пише Reuters.

Угода має 1246 сторінок, також опубліковано угоди про ядерну енергетику, обмін секретною інформацією, цивільну ядерну енергетику та низку спільних декларацій.

“Проєкт Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великобританією” означає, що 31 грудня 2020 року з 23:00 за Гринвічем, коли Великобританія остаточно вийде з єдиного ринку та митного союзу ЄС, “не буде встановлено тарифів або квот на переміщення товарів", зазначили у виданні.

Договір чітко визнає, що торгівля та інвестиції вимагають рівних умов для "відкритої та чесної конкуренції".

Щодо фінансових послуг, то обидві сторони просто зобов'язуються "створити сприятливий клімат для розвитку торгівлі та інвестицій між ними".

Текст включає безліч докладних додатків, наприклад, щодо торгівлі рибою, вином, ліками, хімікатами і співробітництва у галузі безпеки.

Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.

Найближчим часом угоду повинні обговорити і попередньо схвалити посли країн ЄС в Брюсселі, після чого, як очікується, її затвердять Європейська рада і парламент Британії. Документ набуде чинності в новорічну ніч, коли Великобританія остаточно вийде з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.