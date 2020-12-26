Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСвіт

Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС

Також опубліковано угоди про ядерну енергетику, обмін секретною інформацією, цивільну ядерну енергетику та низку спільних декларацій.

Великобританія опублікувала текст 1246-сторінкової торгової угоди з ЄС
Фото: newsmakers.com.ua

Великобританія опублікувала текст своєї торгової угоди з Європейським Союзом “всього за п'ять днів до виходу з одного з найбільших торгових блоків світу”.

Про це пише Reuters.

Угода має 1246 сторінок, також опубліковано угоди про ядерну енергетику, обмін секретною інформацією, цивільну ядерну енергетику та низку спільних декларацій.

“Проєкт Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС та Великобританією” означає, що 31 грудня 2020 року з 23:00 за Гринвічем, коли Великобританія остаточно вийде з єдиного ринку та митного союзу ЄС, “не буде встановлено тарифів або квот на переміщення товарів", зазначили у виданні.

Договір чітко визнає, що торгівля та інвестиції вимагають рівних умов для "відкритої та чесної конкуренції".

Щодо фінансових послуг, то обидві сторони просто зобов'язуються "створити сприятливий клімат для розвитку торгівлі та інвестицій між ними".

Текст включає безліч докладних додатків, наприклад, щодо торгівлі рибою, вином, ліками, хімікатами і співробітництва у галузі безпеки.

Нагадаємо, Велика Британія і Євросоюз в останній момент перед остаточним виходом Сполученого Королівства з ЄС зуміли домовитися про нову угоду у сфері торгівлі.

Найближчим часом угоду повинні обговорити і попередньо схвалити посли країн ЄС в Брюсселі, після чого, як очікується, її затвердять Європейська рада і парламент Британії. Документ набуде чинності в новорічну ніч, коли Великобританія остаточно вийде з ЄС.

Якби угоди так і не вдалося досягнути, ЄС і Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів через кордон на торгівлю за умовами Світової організації торгівлі, тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими втратами бізнесу з обох сторін.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також