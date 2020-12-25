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Японія планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння за 15 років

Країна відмовиться від продажу нових автомобілів з бензиновими двигунами до середини 2030-х років.

Японія планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння за 15 років
Фото: EPA/UPG

Японія має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.

Про це йдеться в плані японського уряду до 2050 року, передає Reuters.

Новий економічний план влади Японії, який отримав назву "Стратегія зеленого зростання", передбачає більш широке використання пов'язаних з воднем технологій в промисловості і автомобілебудуванні.

Це план є частиною озвученого в жовтні прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Суґи обіцянки звести до нуля викиди вуглецю до середини століття.

План передбачає відмову від продажу нових автомобілів з бензиновими двигунами і заміну їх до середини 2030-х років на електромобілі, в тому числі гібридні автомобілі та автомобілі на паливних елементах.

Нагадаємо, Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таку обіцянку містить програма уряду країни.

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