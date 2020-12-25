Японія планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння за 15 років

Японія має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.
Про це йдеться в плані японського уряду до 2050 року, передає Reuters.
Новий економічний план влади Японії, який отримав назву "Стратегія зеленого зростання", передбачає більш широке використання пов'язаних з воднем технологій в промисловості і автомобілебудуванні.
Це план є частиною озвученого в жовтні прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Суґи обіцянки звести до нуля викиди вуглецю до середини століття.
План передбачає відмову від продажу нових автомобілів з бензиновими двигунами і заміну їх до середини 2030-х років на електромобілі, в тому числі гібридні автомобілі та автомобілі на паливних елементах.
Нагадаємо, Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таку обіцянку містить програма уряду країни.