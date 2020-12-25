Кулеба заявив, що вето Трампа на оборонний бюджет не загрожує фінансовій підтримці України

Голова МЗС впевнений, що наступного року підтримка України посилиться.

Ветування президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету не позбавить нашу державу військової підтримки в 2021 році.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна".

"Оборонний бюджет США передбачає військову підтримку Україні, $250 млн, це правда. Але стверджувати, що "Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України" - це створює хибне уявлення", - зазначив він.

За словами Кулеби, вето Трампа допомоги Україні не стосується, бюджет було ветовано з інших причин.

"Більше того, я впевнений, що наступного року загальна підтримка США України не просто збережеться, а й посилиться. І ми будемо наполегливо над цим працювати", - заявив він.

Нагадаємо, що 23 грудня американський президент Дональд Трамп наклав вето на закон про оборонний бюджет США, який передбачає, зокрема, $250 млн допомоги для України та посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето Трампа.