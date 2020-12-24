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Макрон одужав від коронавірусу

Президент Франції завершив самоізоляцію.

Макрон одужав від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон одужав від коронавірусу та завершує самоізоляцію.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

"Президент Республіки станом на сьогодні більше не має симптомів COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Після дотримання санітарного протоколу Макрон завершив самоізоляцію.

Президент Франції, звертаючись до громадян напередодні Різдва, нагадав про необхідність дотримання санітарних норм в умовах пандемії, соціальної дистанції, провітрювання приміщень, носіння масок, а також регулярного миття рук і зменшення повсякденних контактів.

Нагадаємо, 17 грудня Макрон захворів на COVID-19 і пішов на карантин. 

Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Усі вони успішно подолали недугу.

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