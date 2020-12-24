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​Уряд виділив 1,3 млрд гривень з "ковідного фонду" на закупку вакцин

Реалізація проекту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Держбюджету на 2020 рік.

​Уряд виділив 1,3 млрд гривень з "ковідного фонду" на закупку вакцин
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 23 грудня затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, проєктом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Реалізація проєкту акту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, раніше Кабмін спрямував 103 млн гривень з "ковідного фонду" на виплати колишнім вкладникам Кредитпромбанку.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало виділення 2021 року з держбюджету 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19. Однак, у бюджеті заклали тільки 2,9 млрд. 

Міністр фінансів Сергій Марченко пообіцяв знайти у бюджеті необхідні кошти для вакцинації населення.

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