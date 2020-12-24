У Києві ще 1377 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували 1377 випадків коронавірусу.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040.Захворіли:

796 жінок віком від 18 до 87 років

530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв

29 дівчаток від 2 до 17 років і 22 хлопчика від 10 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 36 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли 23 людини. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від COVID-19.

Одужали за добу - 833 людини. Усього коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1895 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1140 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, в Україні зафіксували вже понад 1 мільйон випадків ковіду. За добу виявили 11 490 випадків захворювання, 15 775 пацієнтів одужали.

22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації. МОЗ планує вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців.