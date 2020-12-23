За добу в Україні від ковіду одужали на 5 тисяч більше людей, ніж захворіли

За минулу добу в Україні провели 41 219 тестувань методом ПЛР і виявили 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 979 осіб, зафіксовано 275 летальних випадків і 15 372 одужалих.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 989 642 особи, одужало 615 660 пацієнтів, 17 172 людей з коронавірусом померли.

Учора МОЗ представило план щеплення українців від коронавірусу, який передбачає чотири етапи вакцинації. Згідно з ним, першими вакцинуватимуть людей з груп ризику у січні-квітні 2021 року.