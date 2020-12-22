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МОЗ представило план щеплення українців від коронавірусу

Перші щеплення заплановані на січень.

МОЗ представило план щеплення українців від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", - сказав в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін.

Він додав, що план оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації - залежно від інформації про етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин.

Кузін запевнив, що вакцинація буде повністю добровільною.

Загалом же мета плану - упродовж 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації:

  • січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
  • квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
  • вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Раніше Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

За словами глави представництва України в ЄС Миколи Точицького, вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.

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