МОЗ представило план щеплення українців від коронавірусу

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", - сказав в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін.

Він додав, що план оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації - залежно від інформації про етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин.

Кузін запевнив, що вакцинація буде повністю добровільною.

Загалом же мета плану - упродовж 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

Наразі план передбачає чотири етапи вакцинації:

січень-квітень 2021 року - люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

- люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; квітень-червень 2021 року - люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

- люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; червень-вересень 2021 року - люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

- люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; вересень 2021 - березень 2022 року - люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Раніше Денис Шмигаль запевнив, що Україна отримає препарати для щеплень не пізніше, ніж інші країни Європи.

За словами глави представництва України в ЄС Миколи Точицького, вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.