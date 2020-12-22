Уряд продовжив програму медгарантій на перший квартал 2021 року

В НСЗУ занепокоєні тим, що внаслідок ухваленої постанови за програмою медгарантій коштів вистачить лише на пів року, або доведеться скорочувати медпрацівників.

Кабінет міністрів ухвалив постанову на продовження Програми медгарантій на І квартал 2021 року.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

"Прийняття постанови дає нам право продовжити дію договорів, укладених з нашими партнерами у 2020 році шляхом укладення додаткових угод. І це дає нам всі підстави оплачувати надані медичні послуги, які надаватимуть заклади з 1 січня 2021 року. А також оплачувати погашені з 1 січня 2021 року електронні рецепти за програмою реімбурсації “Доступні ліки”, - йдеться в повідомленні.

В НСЗУ також занепокоєні тим, що прийнята версія постанови, запропонована МОЗ, передбачає видатки на І квартал у розмірі, що можуть сягнути 39,7% бюджету Програми медичних гарантій.

Це означає, що з 1 квітня:

або будуть знижені тарифи на медичні послуги, нижче рівня 2020 року, що призведе до скорочення штату медичних працівників, збільшення неформальних платежів з кишені пацієнта та зростання соціальної напруги;

або коштів за Програмою медичних гарантій вистачить до середини липня 2021 року.

В НСЗУ зазначили, що на сьогодні уклали понад 7 тис. договорів з медичними закладами. З них:

1719 на надання первинної медичної допомоги;

25 на надання екстреної медичної допомоги;

3845 на надання спеціалізованої медичної допомоги;

1470 на надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.

"До кінця року НСЗУ має встигнути підписати понад 7000 додаткових угод з медичними закладами та з дев’ятьма тисячами аптек...Потрібно докласти надзусиль, щоб кожна лікарня, кожна амбулаторія, високоспеціалізований заклад і центр екстреної медичної допомоги з 1 січня мав чинну угоду з НСЗУ. Та отримував кошти для надання медичної допомоги пацієнтам. Це дозволить безперебійно закуповувати ліки для пацієнтів...Це також дозволить продовжувати відпуск за електронними рецептами “Доступних ліків” для 2,5 мільйонів людей з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом ІІ типу", додали в НСЗУ.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволить закуповувати коштами державного бюджету або відшкодувати вартість тих лікарських засобів, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів або Програми медичних гарантій, але є необхідними для лікування громадян. Автори законопроєкту сподіваються, що закон дозволить удосконалити доступ громадян до лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.