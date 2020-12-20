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У Збройних Силах України зафіксували 36-ту смерть від ковіду

Військовий помер у Дніпрі.

У Збройних Силах України зафіксували 36-ту смерть від ковіду
Фото: пресслужба КМДА

У Збройних Силах України зафіксували 36-ту смерть від коронавірусної хвороби. Військовий помер у Дніпрі.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Працівник ЗС України перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні м. Дніпро з 27.11.2020 року. ПЛР тест від 28.11.2020 року позитивний. На фоні важких супутніх захворювань 19.12.2020 стан критично погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 20 грудня в Збройних Силах України на ковід хворіє – 2939 осіб, за минулу добу зареєстровано 66 нових випадків.

Всього за час пандемії одужало – 9992 особи. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 449 осіб.

Нагадаємо, 18 грудня у Збройних силах України було зареєстровано 165 нових випадків коронавірусу.

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