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Ковідом захворіли ще 165 військових

Загалом станом 19 грудня на ковід хворіє 3032 військовослужбовці.

Ковідом захворіли ще 165 військових
Фото: ukrinform.ua

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 165 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ.

Загалом станом 19 грудня на ковід хворіє 3032 військовослужбовці.

Всього за час пандемії одужало 9834 особи. Зафіксовано 35 летальних випадків.

“На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 338 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо про 35-й випадок смерті від коронавірусу в українській армії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності - коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою. На думку голови уряду, це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов оприлюднив попередній план вакцинації населення. За його словами, на першому етапі вакцину отримають медичні працівники, військовослужбовці ЗСУ, працівники соціальної сфери. На другому етапі заплановано забезпечити вакциною людей віком від 60 років. На третьому етапі вакцинуватимуть уже решту людей.

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