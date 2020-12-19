У США розслідують випадки алергії на вакцину від Pfizer

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США розслідує близько п'яти випадків алергічних реакцій на антиковідну вакцину від Pfizer Inc-BioNTech SE.

Про це пише uk.reuters.com.

Директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів Управління Пітер Маркс повідомив, що алергію на вакцину зареєстрували у різних штатах і, зокрема, на Алясці.

За його словами, реакцію могла спричинити хімічна речовина під назвою поліетиленгліколь (ПЕГ), яка є інгредієнтом вакцини Pfizer і вакцини Moderna Inc.

Маркс зауважив, що кількість алергічних реакцій на поліетиленгліколь може бути більшою, аніж прогнозувалося.

Випадки на Алясці є аналогічні двом випадкам, зареєстрованим минулого тижня у Великобританії. Британські медики заявили про заборону вакцини від Pfizer для всіх з історією анафілаксії або хто має важкі алергічні реакції на ліки або їжу.

Однак в Управлінні зазначили, що для більшості американців, які мають алергії, вакцинація є безпечною. Її слід уникати лише тим, хто раніше мав серйозну реакцію на вакцини або інгредієнти цієї конкретної вакцини.

Регулюючий орган, серед іншого, вимагає забезпечити доступність негайного проведення медичних процедур у випадку алергії.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах дозволили використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу. У двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення, виявили алергічну реакцію.

У США розпочали масову вакцинацію від коронавірусу 14 грудня. Сполучені Штати планують провести імунізацію 100 мільйонів осіб, або близько 30% свого населення, до кінця березня