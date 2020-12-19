Церква в Польщі різко втрачає своїх симпатиків, – опитування

Церква у Польщі втрачає своїх симпатиків і є інституцією, діяльність якої поляки оцінюють негативно.

Такими є результати опитування CBOS, пише o2.pl.

47% респондентів назвали діяльність церкви “негативною", а 41% – "позитивною".

Зазначимо, у березні церкву підтримали 57% поляків, проти висловилися тільки 32% респондентів.

“Ніде у світі, крім Польщі, немає такої стрімкої, такої бурхливої секуляризації молодого покоління”, – у свою чергу зазначив в інтерв’ю TVN24 отець, професор Анджей Кобилинський.

Видання зазначає, що це, найімовірніше, пов’язано з нещодавніми гучними справами про виявлення педофілії серед священиків. Експерти також вважають, що зміни спричинені рішенням Конституційного суду Польщі щодо заборони абортів, яке громадяни пов'язують з діяльністю католицької церкви.

На його думку, секуляризація продовжуватиметься і надалі: не лише серед молоді, але й дорослого населення.

Нагадаємо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів.

Судді визнали невідповідним Конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Поляки відповіли на це рішення численними протестами. Активісти і правозахисники заявили, що наслідком такого рішення стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар заявив, що ЄС стурбований рішенням КС Польщі щодо абортів, та заявив, що це може стати темою резолюції.