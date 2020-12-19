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Болгарія висилає російського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві

Дипломат збирав інформацію, що становить державну таємницю. 

Болгарія висилає російського дипломата за звинуваченнями у шпигунстві
Фото: bgflags.com

У Болгарії оголосили персоною нон ґрата одного з російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Він має 72 години для того, щоб покинути країну.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що досудовим провадженням було встановлено, що цей дипломат збирав інформацію, що становить державну таємницю. 

У болгарській прокуратурі встановили, що дипломат з 2017 року, зокрема, збирав інформацію про американських військових, які брали участь в навчаннях в Болгарії. За версією слідства, росіянин обіцяв грошову винагороду болгарському громадянину, який мав доступ до такої інформації.

В російському посольстві в Болгарії повідомили, що персоною нон грата було оголошено військового, військово-повітряного та військово-морського аташе

при Посольстві Росії в Болгарії. Там також зазначили, що російська сторона залишає за собою право на прийняття заходів у відповідь.

Нагадаємо, раніше у вересні у Болгарії двох співробітників російського посольства, стосовно яких висунуто обвинувачення у шпигунстві, було оголошено персонами нон ґрата.

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