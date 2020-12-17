Пов'язані з Медведчуком та Козаком компанії будують канатну дорогу між Росією та Китаєм - "Схеми"

Пов'язані з родиною одного з лідерів парламентської партії "Опозиційна платформа За життя" Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака компанії зводять канатну дорогу між Росією та Китаєм. Після завершення будівництва вони отримають податкові пільги для ведення бізнесу на кордоні двох країн.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти встановили, що Олександр Баримов – власник і директор російської компанії "ЗЕД Девелопмент", що зводить канатну дорогу, водночас є гендиректором АО "Ньюйол". "Ньюйол" входить в структуру "Юг Энерго" – компанії, бенефіціарною власницею якої, відповідно до декларації Медведчука, є його дружина – телеведуча Оксана Марченко.

Крім того, Баримов спільно користувався однією автівкою із Олександром Мартиненком – засновником АО "Ренессанс", бенефіціарною власницею якої, відповідно до декларації Медведчука, є Оксана Марченко.

Крім цього, у Марченко із Баримовим є фінансові взаємовідносини – придбання цінних паперів – на значні суми (понад 133 мільйона рублів – це приблизно 2,1 мільйона доларів). А в період із 2016 по 2018 рік той же Олександр Баримов керував російською фірмою соратника Медведчука – народного депутата Тараса Козака ООО "Добробут Инвест".

Водночас, вказують "Схеми", зв'язок із родиною Медведчука прослідковується і через інвестора будівництва канатної дороги – групу компаній "Регіон".

ГК "Регіон", як зазначено на її сайті, контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим, якого у російських ЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчіна – очільника "Роснєфті" і давнього друга президента Росії Володимира Путіна.

У листопаді минулого року російський "Інтерфакс" повідомляв, що брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук "бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку ПАТ "Аптечна мережа 36,6". Крупним акціонером цієї компанії є "Московський кредитний банк" із концерну "Россіум", який тоді очолював Сергій Сударіков.

Віктор Медведчук в коментарі журналістам підтвердив, що його брат Сергій співпрацює із вказаними компаніями, водночас заперечив свій бізнес-інтерес у зведенні канатної дороги та своє знайомство із Олександром Баримовим.

Власник і директор "ЗЕД Девелопмент" Олександр Баримов на повідомлення та дзвінки журналістів не відповів. У групі компаній "Регіон" у відповідь на запит зазначили, що бачать вигоду в будівництві через високий пасажиропотік – 1 мільйон на рік, а також перспективу отримати статус резидента особливої території "Приамурська", що передбачає податкові пільги заради розвитку кооперації між Росією та Китаєм.

Нагадаємо, раніше українське видання LIGA.net опублікувало розслідування про організацію "Патріоти - За життя", яку журналісти називають "приватною армією" політика Віктора Медведчука, одного з лідерів парламентської партії "Опозиційна платформа За життя".