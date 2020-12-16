Мінрегіон розпочав розробку Альбому безбар'єрних рішень

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської про розбудову безбар’єрного публічного простору, Міністерство розвитку громад та територій розпочало розробку Альбому безбар'єрних рішень, який буде публікуватися у спеціальному розділі на сайті міністерства. Про це повідомила пресслужба Мінрегіону.

Там зназначають, що Альбом стане зрозумілим та простим керівництвом по створенню цілісного, безбар'єрного і динамічного міського простору. Він, зокрема, міститиме аналіз нинішнього стану міського середовища та норм, які регламентують безбар'єрні рішення.

«Завдання кожного органу влади простою та зрозумілою мовою пояснювати свої дії та прийняті рішення, особливо, коли мова йде про перетворення застарілих просторів і будівель у доступні кожному громадянину локації. Альбом безбар'єрних рішень стане одночасно путівником, тлумаченням та керівництвом для кожного, хто змінює свої міста, селища і громади з метою зробити їх вільними від бар’єрів та архітектурних анахронізмів, що заважають мешканцям користуватися своїм правом на вільний доступ до будь-якої будівлі та простору», - підкреслив Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, керівники міст, ОТГ, архітектори громад, будівельні компанії, проєктувальники та кожен, хто захоче збудувати дружній для людей простір, зможе знайти у Альбомі зрозумілі приклади, схеми та ілюстрації, як це зробити.

«Щодня десятки тисяч людей стикаються з бар'єрами. Їм важко вийти з дому, бо немає зручної інфраструктури для переміщення. Це потрібно змінювати вже сьогодні й по всій Україні. В Альбомі буде проілюстровано, як зробити життя у вашому місті та селі комфортним для кожного – зараз і на роки. Безбар’єрність має бути суспільною нормою», – зазначила перша леді України Олена Зеленська.

Альбом також відповість на запитання, як на практиці використовувати численні інклюзивні та безбар'єрні Державні будівельні норми таким чином, щоб в результаті отримати доступний для всіх простір. Особливо для людей з обмеженою мобільністю та сімей з дітьми.

Альбом безбар'єрних рішень буде публікуватися по одному розділу на квартал, а його повна готовність очікується у січні 2022 року.