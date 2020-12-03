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Призначено нового керівника Державної інспекції містобудування

Обов`язки голови ДІМ виконуватиме перший заступник.

Призначено нового керівника Державної інспекції містобудування
Фото: kremenchug.ua

Сергія Прохорова призначено першим заступником Голови Державної інспекції містобудування. Наразі він тимчасово виконуватиме обов’язки керівника цього органу. Таке рішення прийнято під час засідання Уряду.

Сергій Прохоров більше 10 років працював в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Також має досвід роботи в державному управлінні. Понад 2 роки обіймав посаду першого заступника голови Козятинської райдержадміністрації.

Нагадаэмо, в межах реформи сфери будівництва, що передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), у березні 2020 року було створено Державну інспекцію містобудування, на яку покладено контрольно-наглядові функції у будівництві та Державну сервісну службу містобудування, що виконуватиме реєстраційні функції у будівництві.

«Призначення керівника Державної інспекції містобудування – важливий крок реформи будівельної сфери. Сподіваюсь, що новий очільник ДІМ у короткі терміни зможе налагодити роботу цього органу. Адже і будівельна галузь, і суспільство вже давно чекають на конструктивні зміни у сфері містобудування. Ми прикладаємо максимум зусиль для пришвидшення реформи і завершення етапу ліквідації ДАБІ, як одного з найбільш корумпованих органів у цій сфері», – прокоментував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

 

Нагадаємо, що минулого тижня Кабмін призначив Наталію Дюжилову Головою Державної сервісної служби містобудування України.

 

Отже, обидва органи, що мають замінити ДАБІ і забезпечити прозорі умови роботи в сфері містобудування, отримали нових керівників. Наступний крок – формування складу цих органів, що дозволить їм розпочати свою діяльність.

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