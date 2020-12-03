Призначено нового керівника Державної інспекції містобудування

Сергія Прохорова призначено першим заступником Голови Державної інспекції містобудування. Наразі він тимчасово виконуватиме обов’язки керівника цього органу. Таке рішення прийнято під час засідання Уряду.

Сергій Прохоров більше 10 років працював в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області. Також має досвід роботи в державному управлінні. Понад 2 роки обіймав посаду першого заступника голови Козятинської райдержадміністрації.

Нагадаэмо, в межах реформи сфери будівництва, що передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), у березні 2020 року було створено Державну інспекцію містобудування, на яку покладено контрольно-наглядові функції у будівництві та Державну сервісну службу містобудування, що виконуватиме реєстраційні функції у будівництві.

«Призначення керівника Державної інспекції містобудування – важливий крок реформи будівельної сфери. Сподіваюсь, що новий очільник ДІМ у короткі терміни зможе налагодити роботу цього органу. Адже і будівельна галузь, і суспільство вже давно чекають на конструктивні зміни у сфері містобудування. Ми прикладаємо максимум зусиль для пришвидшення реформи і завершення етапу ліквідації ДАБІ, як одного з найбільш корумпованих органів у цій сфері», – прокоментував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що минулого тижня Кабмін призначив Наталію Дюжилову Головою Державної сервісної служби містобудування України.

Отже, обидва органи, що мають замінити ДАБІ і забезпечити прозорі умови роботи в сфері містобудування, отримали нових керівників. Наступний крок – формування складу цих органів, що дозволить їм розпочати свою діяльність.