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Одеський порт збільшує фронти вивантаження вагонів на Платонівському молу Пресреліз

Йдеться про відновлення колій, виведених з експлуатації ще на початку 2000-х рр.

Одеський порт збільшує фронти вивантаження вагонів на Платонівському молу

Одеський порт збільшує фронти вивантаження вагонів на Платонівському молу. Йдеться про відновлення залізничних колій №31-32 на причалах №9-10 Карантинної гавані. Обидві причальні гілки мають протяжність більше 180 метрів і вміщують по 13 вантажних вагонів. Як повідомили в групі залізничних операцій головної диспетчерської адміністрації порту, колії №31-32  були виведені з експлуатації ще на початку 2000-х рр. Роботи по їх відновленню почалися в середині цього року на прохання стивідорної компанії, яка розвиває свій бізнес в Одеському порту. Станом на початок грудня виконано 60% обумовленого контрактом обсягу робіт.

"Портовий оператор «Новолог», який тривалий час експлуатує потужності Платонівського молу, в останні два роки значно наростив вантажообіг і диверсифікував номенклатуру вантажів, - коментує начальник адміністрації порту Руслан Сахаутдінов. - У нас було кілька зустрічей з дирекцією компанії, де ми намітили контури першочергових заходів з розвитку інфраструктури під нові вантажопотоки. Першим кроком стане відновлення залізничних колій на причалах 9-10, які дають можливість додатково подавати під вивантаження 26 вагонів. Довго не могли запустити цей проект, і ось нарешті в четвертому кварталі роботи були розпочаті після проведення торгів на платформі «Прозорро» і укладення відповідного договору. В даний час фінансування проекту, завезення матеріалів і власне будівництво ведеться в графіку, і є всі підстави вважати, що до кінця поточного року нові фронти вивантаження будуть введені в експлуатацію".

Як повідомляють у службі будівництва адміністрації порту, відновлення залізничних колій №31-32 підрядник розпочав з реконструкції найскладнішого вузла – стрілочного переводу, який регулює подачу рухомого складу як на причали і тилові площі Платонівського молу, так і на причали №7-8 сусідньої Бакалійної набережної. Складність полягала в тому, що роботи потрібно було вести поетапно, в умовах інтенсивного трафіку технологічного транспорту. Тепер будівельникам потрібно буде не менш складне завдання - монтаж залізничного полотна способом засвердлювання фіксуючих стяжок у бетонну плиту верхньої будови причалу (конструкція причалів №9-10 - естакадного типу). Потім будуть укладені рейки і проведене асфальтування.

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