ТОВ "Євротермінал" развиває залізничну інфраструктуру Одеського порту

ТОВ «Євротермінал» розпочав будівництво під'їзної залізничної колії до станції Одеса-Пересип. Пропускна здатність гілки - до 1 млн тонн на рік.

Станом на сьогодні залізницею до Одеського порту надходить до 20% контейнерних вантажів. Решта - автомобільним транспортом. У першу чергу це пов'язано з невідповідністю пропускної здатності залізничних шляхів порту і станції Одеса-порт. Так, пропускна спроможність станції Одеса-порт - 792 вагони на добу, тоді як порт здатен опрацьовувати в кілька разів більшу кількість вагонів. Особливо це відчутно в пікові навантаження на залізницю - навесні і восени, коли з морських терміналів порту відправляють зерно на експорт. Пояснюється це тим, що порт затиснутий рамками міста і розвивати залізничну інфраструктуру практично неможливо.

"Залізнична гілка, яку будує «Євротермінал», дозволить опрацьовувати більший обсягів контейнерів, зменшить навантаження на міські вулиці від руху великовантажного транспорту і знизить витрати вантажовідправників, експедиторів та інших учасників транспортного процесу. Крім того, новий залізничний шлях стане додатковим стимулом для розвитку логістики як «Сухого порту», так і прилеглих до нього територій", - прокоментував генеральний директор компанії «Євротермінал» Олександр Ейсмонт.

Нова залізнична гілка буде заходити на територію «Сухого порту», що дозволить опрацьовувати і за потреби проводити стафування/розтафування вантажів у контейнерах. А також виконувати різні технологічні процеси з вантажами: вагон-склад, вагон-контейнер та інше. У планах компанії через новоспоруджену залізничну гілку опрацьовувати будь-які види вантажів: контейнери, сипкі вантажі, генеральні вантажі.

Після закінчення будівництва під'їзної колії «Євротермінал» почне будувати спеціалізовану станцію з опрацювання контейнерів і контейнерних поїздів і комплексу з доопрацювання зернових і нішевих культур.

Як відомо, компанія «Євротермінал» - інвестор будівництва на території Одеси «Сухого порту» - мультимодального логістичного комплексу, що включає демпферний майданчик Одеського морського порту і логістичний центр.