Світовий Банк прогнозує ріст цін на нафту у 2021 році

Повернення світової економічної активності до рівня, що передує пандемії, очікується тільки в наступному році.

Середня ціна на нафту в 2020 році складе 41 долар за барель, в 2021 році ця цифра, як очікується, зросте до 44 доларів за барель.

Про це повідомляє Світовий банк у жовтневому звіті Commodity Markets Outlook.

У звіті зазначається, що з початком пандемії COVID-19 ціни на нафту стрімко знизилися, однак наразі вони відновилися лише частково.

Попит на нафту тісно пов’язаний з туризмом та ринком транспортних послуг. Ріст цих сфер наразі стримуються пандемією, отже ціна на нафту будуть рости дуже повільно.

Повернення світової економічної активності до рівня, що передує пандемії, очікується тільки в наступному році.

Очікується, що в 2021 році ціни на енергоносії в цілому, включаючи природний газ і вугілля, суттєво зростуть після значного зниження в 2020 році. Проте друга хвиля пандемії, яка призведе до більшої кількості блокувань і зниження споживання, а також затримки в розробці та поширенні вакцин, може призвести до більш суттєвого зниження цін на енергоносії, ніж прогнозувалося.

Нагадаємо, 30 вересня "Енергоатом" та Westinghouse підписали контракт щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440.