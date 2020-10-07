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Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні

Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону.

Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні
Фото: bank.gov.ua

Світовий банк прогнозує падіння ВВП в Україні на рівні 5,5%.

Про це йдеться в аналітичному огляді економіки країн Європи та Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".

У документі зазначається, що українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою та підготовленішою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років.

"Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону. Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним – 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ", - повідомляють у Світовому банку.

Водночас наголошується, що критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності.

Порівняно з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршили на 2 в.п., на 2021 рік - на 1,5 в.п.

У Світовому банку додали, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.

Раніше ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5% у 2020 році.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році становитиме 6%.

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