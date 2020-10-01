ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5% у 2020 році

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться на 5,5%, а наступного року його зростання становитиме 3%

Про це йдеться у прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Ризики зниження залишаються значними, відображаючи невпевненість щодо майбутнього соціального дистанціювання, а також виконання зобов'язань із проведення політичних і структурних реформ у надзвичайно складний час", - йдеться у повідомленні.

У травні ЄБРР очікував спаду ВВП України цього року на 4,5% і відновлення наступного на 5%.

Зазначається, що пандемія COVID-19 загострила структурні недоліки української економіки, призвела до спаду та різкого скорочення інвестицій у більшість секторів.

"Незважаючи на складні умови, надійна грошово-кредитна політика зберегла макроекономічну стабільність, а нова програма МВФ, узгоджена в розпал пандемії, ще більше стабілізувала очікування і залучила суттєве фінансування від офіційного сектору та приватних інвесторів", - наголосив ЄБРР.

У першому кварталі 2020 року економіка України скоротилася на 1,3%, у другому - на 11,4%, а загалом у першому півріччі спад становив 6,4% після зростання на 3,2% минулого року.

Згідно з оцінками ЄБРР, за підсумками наступного року реальний ВВП буде все ще на 1,6% меншим від докоронакризового рівня, а повернутися до нього в розрахунку на душу населення він зможе лише в четвертому кварталі 2022 року.

Загалом, за оцінками банку, обсяг ВВП у регіонах його роботи (від Центральної та Східної Європи до Середньої Азії, Близького Сходу та Північної Африки) скоротиться цього року на 3,9%, а у 2021 році відновиться на 3,6%. Порівняно з травневим прогнозом показник поточного року погіршено на 0,4 процентного пункту (п. п.), наступного - на 1,2 п. п.

Нагадаємо, у другому кварталі ВВП України знизився на 11,4%. У Національному банку основними факторами падіння реального ВВП України у II кварталі назвали зменшення інвестицій і скорочення внутрішнього попиту.