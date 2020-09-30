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Україна ввела електронну чергу в посольствах і консульствах

Кулеба вважає, що  е-черга допоможе економити час для громадян та викорінити корупцію.

Україна ввела електронну чергу в посольствах і консульствах
Фото: надано Дмитром Кулебою

В Україні в усіх посольствах і консульствах запровадили послугу електронної черги для громадян.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми запровадили в усіх закордонних дипломатичних установах України, а це посольства і консульства, електронну чергу. Тепер усі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент", - сказав глава МЗС.

Кулеба також додав, що е-черга допоможе економити час для громадян, забезпечити безпеку людей в умовах пандемії, оскільки не буде їх скупчення, викорінити корупцію, бо мінімізує людський фактор.

"Завдяки електронній черзі ми зможемо накопичувати великі дані, оцінювати краще потреби громадян, тобто послуги, які користуються найбільшим попитом, навантаження на консулів і відповідно оптимізувати нашу роботу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Кулеба також заявив, що уряд не має наміру знову впроваджувати обмеження на в'їзд іноземців в Україну.

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