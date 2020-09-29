У Верховній Раді закликали МВС та ДБР відкрити справу проти Фокіна

Представники парламентської фракції "Європейська Солідарність" ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольда Фокіна.

Про це у Facebook повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

Депутати вимагають оголосити Фокіну підозру у державній зраді ( ст.110-111 КК України).

На думку Геращенко, Фокін "відверто працює на країну-агресора, а не на мирне врегулювання".

"З подивом читаю заяви "слуг", що, мовляв, бздури Фокіна – це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, в не грала в страуса", – повідомила Ірина Геращенко.

Вона звернула увагу на відсутність МЗС та президента Зеленського на заяви Фокіна. Коментуючи критику Фокіна з боку голови МЗС Арсена Авакова, вона зазначила, що “заяви у фб – це доля опозиції”.

"Силові і спеціальні структури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів – це зрада", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сьогодні Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.