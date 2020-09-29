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Аваков: Фокін - мерзотник. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію

В МВС відреагували на заяву Фокіна про війну між Росією та Україною

Аваков: Фокін - мерзотник. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію
Фото: mvs.gov.ua

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав припинити участь першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Вітольда Фокіна у роботі делегації.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Саур-Могилою і Іловайськом!? Мерзотник", - написав Аваков.

На думку міністра, заяви Фокіна, зроблені ним за останні тижні, завдають збитку країні і приносять біль і гнів в серця українців.

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", - повідомив голова МВС.

Таку ж позицію висловив і заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Звільнення із Мінської контактної групи, і негайно!" - написав Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, раніше Вітольд Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сьогодні Вітольд Фокін заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Тому він утримується від таких визначень. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до Володимира Зеленського з вимогою відкликати Вітольда Фокіна з української делегації в ТКГ.

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