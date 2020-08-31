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Окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Офіс президента

"Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою".

Окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Офіс президента
Фото: president.gov.ua

Окремі коментарі Вітольда Фокіна - заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі - не відображають офіційної позиції України.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли інші тяжкі злочини.

Єрмак зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу - йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", - наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував ввести нове формулювання замість поняття "особливий статус" Донбасу - на його думку, це має бути "особливий режим адміністративного управління".

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