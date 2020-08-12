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Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу

На його думку, це має бути "особливий режим адміністративного управління".

Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Фото: obozrevatel.com

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пропонує ввести нове формулювання замість поняття "особливий статус" Донбасу.

Про це він розповів в інтерв'ю на телеканалі "ДІМ".

Кравчук пропонує ввести нове формулювання - "особливий режим адміністративного управління".

"Це буде в більшій мірі відповідати тим реформам, які відбуваються в Україні по місцевому самоврядуванню, а також нашим законам, які вже прийняті. А якщо ставиться завдання це питання внести до Конституції, як іноді ми чуємо з боку Росії, то це зараз нереально", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський погодився затвердити особливий статус Донбасу на постійних засадах.

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" діяв з 18 жовтня 2014 року по 31 грудня 2019. Згодом дію закону продовжили до 31 грудня 2020. Законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.

У жовтні 2019 року Україна узгодила "формулу Штайнмаєра", яка передбачає введення закону про особливий статус у день голосування на місцевих виборах. Він буде діяти на тимчасових засадах. Постійний статус набуде чинності, тільки якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними і відповідними міжнародним стандартам і українському законодавству.

Президент Росії Володимир Путін прямо заявляв, що Україна повинна прописати "особливий статус" у Конституції.

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