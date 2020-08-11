"Батьківщина" звернеться до Конституційного Суду з приводу закону про гральний бізнес

Політик нагадала, що місцеве самоврядування може проголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу

Партія «Батьківщина» звернеться до Конституційного Суду, щоб оскаржити закон про гральний бізнес, який сьогодні підписав президент. Про це Юлія Тимошенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Зеленський підписав закон, навіть попри те, що його власні депутати просили накласти вето, бо «наголосували таких правок, які є взаємовиключними».

«Це ще один злочин проти українців. Зеленський розповідає про якісь захмарні кошти, які надійдуть в бюджет, і замовчує, скільки своїх зароблених грошей мусять витратити для цього українці, скільки доль буде понівечено через хворобу, визнану офіційно – лудоманію», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер партії зауважила, що «Батьківщина» виступала категорично проти перетворення держави на країну казино та гральних автоматів.

«Наші місцеві депутати почали проголошувати території своїх громад вільними від грального бізнесу – таку можливість їм дає закон про місцеве самоврядування», – зауважила голова партії.

«Закон про гральний бізнес, протягнутий і підписаний Зеленським – шкідливий, злочинний, аморальний і суперечить Конституції», – резюмувала Юлія Тимошенко.