У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
У Білорусі пройшли президентські вибори (оновлено)
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
У Білорусі в ніч після виборів пройшли масові акції та сутички з силовиками (оновлено)
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Кримський архієпископ ПЦУ Климент став митрополитом
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
Екзит-пол: Лукашенко лідирує на президентських виборах у Білорусі (оновлено)
ГоловнаПолітика

Криклій пообіцяв Зеленському прискорити роботи з підйому затонулого танкера Delfi

Судно зірвалося з якоря і сіло на мілину біля Одеси ще в листопаді 2019-го.

Криклій пообіцяв Зеленському прискорити роботи з підйому затонулого танкера Delfi
Фото: facebook.com/maksymkutsyi

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв президенту Володимиру Зеленському прискорити роботи з підйому танкера "Делфі" біля Одеси.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Президент поцікавився ходом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси", - йдеться в повідомленні за підсумками селекторної наради під головуванням Зеленського.

Глава держави висунув вимогу вирішити питання ліквідації наслідків аварії.

"Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписаний договір на безкоштовний підйом танкера. Чиновник пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер Delfi зірвало з якоря, він сів на мілину за кілометр від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали. Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера перевищила норму в 157 разів. Пляма поширилася в бік пляжу з відпочивальниками. Пізніше поступово показники проб води почали поліпшуватися.

4 липня президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати наслідки аварії та підняти танкер до 20 липня. В іншому разі він обіцяв підключити правоохоронні органи.

Судновласник робив спроби підняти його, але вони не були успішними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також