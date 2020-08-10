Криклій пообіцяв Зеленському прискорити роботи з підйому затонулого танкера Delfi

Судно зірвалося з якоря і сіло на мілину біля Одеси ще в листопаді 2019-го.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв президенту Володимиру Зеленському прискорити роботи з підйому танкера "Делфі" біля Одеси.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Президент поцікавився ходом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси", - йдеться в повідомленні за підсумками селекторної наради під головуванням Зеленського.

Глава держави висунув вимогу вирішити питання ліквідації наслідків аварії.

"Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписаний договір на безкоштовний підйом танкера. Чиновник пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року. Танкер Delfi зірвало з якоря, він сів на мілину за кілометр від берега і перекинувся. Екіпаж евакуювали. Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера перевищила норму в 157 разів. Пляма поширилася в бік пляжу з відпочивальниками. Пізніше поступово показники проб води почали поліпшуватися.

4 липня президент України Володимир Зеленський доручив ліквідувати наслідки аварії та підняти танкер до 20 липня. В іншому разі він обіцяв підключити правоохоронні органи.

Судновласник робив спроби підняти його, але вони не були успішними.