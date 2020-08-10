Як Ленін та Маркс стали болгарами. Недекомунізовані об'єкти Одещини

Як я вже писав у одному з попередніх блогів, пам'ятники Леніну у Болградському районі Одеської області було практично неможливо демонтувати, через саботаж всіх гілок влади, проте, після кількох звернень до прокуратури було відкрито кримінальне провадження за статею 436-1 і почалися зрушення.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

Це спонукало місцеву владу швидко демонтувати пам'ятники у селах Виноградівка та Первомайське.

А ось у селі Залізничне вирішили підійти з креативом до вирішення даного питання. На сесії сільської ради було прийнято рішення про перетворення пам'ятника Леніну в пам'ятник болгарському переселенцю. Врешті-решт майстри з сусіднього села і провели одну з найбільш креативних декомунізацій в країні.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

А ось у селі Холмське Арцизького району за останні кілька років пам'ятник Карлу Марксу ставав і Христос Ботєв і пам'ятником невідомо кому.

Менш креативні сусіди вирішили, що достатньо буде замінити табличку і таким чином Карл Маркс став Христо Ботєвим, а за рік цю табличку прибрали. І якщо у Залізничному норму закону було виконано то тут їм найближчим часом доведеться або проводити демонтаж, або дійсно переробляти погруддя у Христо Ботєва.

Фото: надане Вадимом Поздняковим

Найближчим часом ми відправимо нові звернення до поліції та прокуратури щодо цього.

Проте не Марксомом єдиним. На Одещині лишилось ще до двох десятків об'єктів, які треба демонтувати в рамках закону, а саме:

м. Одеса

1) Великий макет ордена Леніна на пл. 10 квітня

2) Великий макет ордена Леніна та серпи-молоти на фасаді вокзалу Одеса-Головна

3) Пам'ятник "Борцям за владу Рад" на Куликовому Полі

4) Панно з п'ятьма одеськими більшовиками на вулиці Мечникова,53

5) Панно "Котовці" на вулиці Пироговській, 2/4

6) Меморіальну дошка Дмитру Миколайовичу Мєдєвдєву на вулиці Єврейській 4-а

7) Меморіальна дошка на честь вбитих 17 комсомольців і комуністів на вул. Преображенській,44

8) Меморіальна дошка чекісту Миколі Артуровичу Гефту на вул. Льва Толстого,9

9) Меморіальна дошка на честь Раднаркому на Приморському бульварі,9

10) Пам'ятник комсомольцям Одещини у сквері біля Морського ун-ту

11) Серпи молоти на фасаді та всередині одеського Поштамту

12) Серп-молоти на 2 стелах біля Оперного театру.

14) Серп і молот на фасаді будівлі за адресою вул. Кузнечна,48

Одеська область:

1) Обеліск на місці смерті Котовського - селище Чорноморське

2) Пам'ятник чекістам - с. Фонтанка

3) Пам'ятник Карлу Марксу - м. Арциз

4) Пам'ятник Карлу Марксу - с. Холмське

5) Пам'ятник Леніну - с. Калчева

Впродовж календарного року плануємо довершити очищення області до кінця.