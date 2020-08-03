Загорать или не загорать?

Однако, уже к середине века стало понятно, что за все нужно платить И роскошная красота смуглой кожи оборачивается в лучшем случае ранними морщинами, в худшем - серьезными кожными заболеваниями, вплоть до рака.

В начале прошлого века Габриэль Шанель ввела моду на загар. И если до этого красивой считалась бледная кожа, то отныне эталоном красоты стали лицо и тело ,подрумяненные солнцем.

Однако деться уже было некуда - загар ассоциировался не только с красотой, но и отличным здоровьем.

Тогда то и появились первые солнцезащитные средства, которые позволили примирить желание понежиться на пляже со стремлением долго оставаться молодым и здоровым..

Сейчас, когда естественный загар предается чуть ли не анафеме, процитирую Луизу Хей:" Да, с помощью с помощью солнечных лучей, мы усваиваем через кожу витамин Д. Да, не разумно жариться на солнце целыми часами. Тем не менее, человек существует на планете миллионы лет, и Бог распорядился так, что тело приспособлено к солнечным лучам.".В тех районах земли, где солнце особенно жаркое, природа дала людям кожу с более темным пигментом. Коренные африканцы находятся на солнце целыми днями и не заболевают раком кожи.

Но, мы, живя в современном обществе ,к сожалению, настолько далеко отошли от естественных видов пищи, предназначенных для нас природой, что наш организм далеко не в порядке.

Это касается и наших взаимоотношений с солнцем.

" Вместо того, чтобы пытаться решить эту проблему и воспринимать воздух, как бесценное достояние,- мы снова, в который раз, прибегаем к помощи фармацевтической промышленности, с ее солнцезащитными средствами.

Сейчас нам советуют обязательно наносить на кожу эти химические вещества перед каждым выходом на улицу. Нас предупреждают, чтобы мы смазывали этими искусственными веществами кожу детей и младенцев. Лично я считаю, что это бум большим надувательством и пропагандой, затеянной в интересах фармацевтических компаний". Кроме того, она ссылалась на новые исследования, где высказано предположение о том, что сами по себе солнцезащитные средства, способствуют развитию меланомы, они не позволяют коже вырабатывать витамин Д. Рост заболеваний меланомой прямо пропорционален увеличению продаж солнцезащитных средств.

Загорайте в меру!

Будьте осторожны, когда вы наносите на кожу различные химические вещества!

Ведь мы часть биологической системы ,нам подходят исключительно натуральные средства, например ,космецевтика высочайшего качества- Доктор Белтер.

Это здоровье и красота и кожа без гиперпигментации! Приглашаю на консультации по подбору уходовой домашней косметики и сохранению здорового тела по тел: 0677802213.