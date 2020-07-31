Херсонщина не така багата на архітектурні пам'ятки, як Львівщина чи Черкащина, але і тут є, що подивитися. Наприклад, на селище Червоний Маяк, розташоване на березі Каховського моря. Дорога з Херсону цілком прийнятна, окрім ділянки після Бериславу, а особливо - після повороту на Червоний Маяк. Але звернення до поліції надіслано, тож сподіваюся, дорогу поремонтують.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Селище маленьке, основні цікавинки знаходяться біля Каховського водосховища, де розташований Григоріє-Бизюків оборонний монастир, залишки палацового комплексу та просто красиві краєвиди. З побутових зручностей у селищі є два кафе і кілька магазинів, де немає можливості заплати карткою. Добиратися сюди бажано машиною. Є автобуси з Берислава, але там трохи складно. Також ходить автобус Херсон-Червоний Маяк, тільки який там розклад під час карантину, я не знаю.

Основна пам’ятка села - монастир, який заснували у 1781 році як Софронієву пустель. У 1803 році її перетворили у монастир. Він був одним з п’яти найбагатших монастирів Російської Імперії. За часів радянської влади монастир закрили, а церкву св. Григорія (1782 р.), Вознесенський собор (1894 р.) та дзвіницю (поч. ХХ ст.) зруйнували. До самого монастиря є дорога, і машину можна залишити прямо поруч з будівлею сільради. Але оскільки це ніде не вказано, я залишив машину в центрі села біля водокачки та пішов городами. Монастир зараз належить Московському патріархату.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Під храм виділено доволі велику територію (раніше взагалі було 32 гектари, якщо вірити православним історикам), де можна погуляти та насолодитися краєвидами Каховського моря. Водосховище було створено у 1958 році після будівництва греблі Каховської ГЕС. Дніпро протікав тут і раніше, тому вздовж берега є оборонні башні та стіна, яка будувалась для укріплення берегу, але виглядає як захисний мур.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

На території, що належить храму, ще є братська трапезна, 1895-1902 р. Зведена в псевдоруському стилі, але лише південна частина якої зберегла свій декор.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Червоні зруйнували у 1937 році Вознесенський собор, який був збудований у 1894 р. та зводився 7 років. Від нього лишили лише чотири арки, три з яких донищили у 1960-х роках. На місці єдиної арки, яка збереглася, у 1972 році відкрили літній кінотеатр. Нині від собору збереглися цокольна частина й вівтарна арка.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Також тут є руїни Зимового собору 1895 року побудови. В радянські часи використовувався як сільський клуб, тому частково церковні розписи були втрачені.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаю, що до червоного перевороту на території монастиря було близько семидесяти капітальних будівель.

Фото: shukach.com

У мене склалося враження, що в Маяку зовсім немає молоді. За весь час, що я гуляв вулицями та городами, мені трапився тільки схожий на панотця мужичок та жіночка у віці. Вона розказала, що молодь у селищі є тільки через аграрний ліцей. А так, хто може, їде в Херсон в пошуках роботи. В Маяку її мало, хіба що сезонна на полях.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Місцеві генделі під час карантину не працювали, том у мені не довелося інспектувати місцевий колорит і кухню. Скуштувавши печиво з магазину, я поїхав собі далі.