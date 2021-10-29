Це вже друга поїздка за два місяці у різні європейські міста. Лоукости знову дозволяють подорожувати дешево (по 10 євро в одну сторону)! Минулого разу була Німеччина , тепер – Італія, про що вам і розповім далі.

Фото: Олександр Рудоманов

За півтора місяця до поїздки я побачив квитки на лоукост по 10 євро з Борисполя до Венеції, довго не думав – одразу купив. Літак летить до Тревізо, звідти ще десь годину – іі ти у Венеції! Поки Італія не змінила правила в’їзду для туристів з України, є квитки по 10 євро в одну сторону, раджу злітати!

Посадка на літак та переліт

При реєстрації в аеропорту “Бориспіль” у вас дивляться вакцинацію або ПЛР/антиген- тест та заповнену форму, після чого працівник видає вам посадковий талон. Інформацію про вакцинацію дивились з “Дії”, при цьому QR-код не сканували, а лише дивились назви вакцин.

В аеропорту та літаку всі мають бути у масках.

Які документи потрібні для перетину кордону?

Для перетину кордону (інформація станом на дату написання блогу) потрібно бути вакцинованим схваленими вакцинами (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) та мати негативний антиген або ПЛР-тест. Я вакцинувався AstraZeneca ще влітку. Сертифікат про вакцинацію показував у “Дії”.

Також потрібно заповнити форму на сайті. Всі документи, в тому числі квитки та форми, достатньо показувати в електронному вигляді. Під час проходження кордону працювало два вікна, в одному (моєму) дивились усі документи, в тому числі тести і вакцинацію, а у іншому – нічого. Взагалі всі документи (квитки, бронювання тощо) можна не друкувати, а показувати в електронному вигляді.

Приліт та аеропорт

Лоукости літають не до самої Венеції, а до міста, що розташоване у годині їзди – Тревізо. Аеропорт більший за Стокгольмський, але менший за “Жуляни”. Нас відправили в один коридор у чергу, тому при прильоті в іншу країну працює правило – швидше вийдеш з літака, швидше пройдеш кордон.

По аеропорту Тревізо:

Аеропорт починає працювати з 5 ранку, тим, у кого перший літак, дозволяють ночувати в аеропорту, у іншому випадку його закривають. Вартість таксі з вокзалу Тревізо до аеропорту – 15 євро (там є поінт), але о 5.20 їде перший автобус. Пішки йти до аеропорту погана ідея, бо рух автострадою заборонений.

З Венеції перший автобус до аеропорту стартує о 4:20, їхати приблизно годину часу.

Під час поїздки з Італії в Україну у мого френда була вакцина “Короновак”, і тому йому довелося робити ПЛР-тест в аеропорту (ск коштує?). Але будьте уважні, тестування починає працювати з 8-ої ранку.

Сам аеропорт маленький, є один “д’ютік” (хоча до паспортного контролю, тому думаю, що це просто магазин). Парфуми дешевше за “Бориспіль”, але інше дорожче за маркети.

На контролі з Італії також працювали дві людини, але все пройшло швидко.

Як доїхати з аеропорту до Венеції з аеропорту Венеція-Тревізо?

Є два бюджетні варіанти: поїзд та прямий автобус.

Прямий автобус коштує 12 євро з людини або 22 євро туда-назад. Відправляється з Аеропорту Тревізо.

Розклад ось .

Загалом ось сайт: https://www.atvo.it/it-treviso-airport.html

Другий варіант, яким скористався я – це доїзд автобусом №6 до залізничного вокзалу (1.5 євро, якщо купувати квиток в аеропорту і 3 євро, якщо у водія), а звідти електричкою за 3.20 євро до Венеції. Електричка їде 40 хвилин, під час подорожі наявні чисті панорамні вікна.

Поселення в готелі

Жив я у районі Местре – це типу робітничого пригороду Венеції. Тут дешевше житло (хороший 2-х місний номер біля вокзалу – 50$ ніч), да і жити цікавіше. Давно я не бачив масової бійки біля супермаркету і як продають траву біля вокзалу.

Але, якщо не щолкати, а одразу бронювати готелі з квитками, то можна знайти номери по 60 євро у самій Венеції. Але коли я вирішив бронювати, то було дорого і здебільшого зі спільним туалетом та ванною.

Але у Местре і дешевші ціни на ресторани та кафе. До Венеції їхати 10 хвилин електричкою, вартість квитка – 1.35 євро в одну сторону, що дешевше за автобус. Транспорт до Венеції їздить майже кожні 10-20 хвилин.

Фото: Олександр Рудоманов Квиток Местре- Венеція

Що з масковим режимом та роботою закладів?

В Італії дотримуються маскового режиму у транспорті, закладах та готелях. У кафе нас нічого не просили заповнювати, коли ми брали на виніс, і просили показати вакцинацію, коли ми сиділи в середині. “Дія” підходила цілком.

Лайфхаки або цікава інформація.

- В Італії велике різноманіття їжі у супермаркетах, тому раджу бронювати житло з кухнею та штопором.

- Про вина немає сенсу додатково щось розповідати, їхня вартість у супермаркеті від 1.5 євро за пляшку, а напівфабрикати доволі таки смачні.

- Варто їсти навіть піцу, там де бачите. Вартість шматочка від 2-3 євро.

- На кожному куті Венеції продається апероль,3-5 євро, залежно від місця.

- Кава у Італії дешевша за НІмеччину і краща - орієнтовно євро за “американо”. З автоматів кава доволі таки непогана, до речі.

- Варто купувати їхні сири та м’ясо.

Про Венецію написано дуже багато, не бачу сенсу повторюватися. Але раджу звернути увагу на Тревізо, місто, куди ви прилітаєте!

Місто маленьке, симпатичне. Воно менш туристичне, тому тут можна подивитися, як живуть і працюють італійці. Та і дешевше, насправді. Окремо раджу відвідати ресторан, де винайшли тірамісу, його вартість вища ніж всюди – 7 євро, але того варте. Ну і тримайте фоточки міста:

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

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