Як виборець з телефону може оформити заяву про порушення на виборах?

Вибори в Україні відбуваються щороку, а іноді й кілька разів на рік. 2021-й — не виняток. Навесні обирали народного депутата від Франківщини, а вже за кілька днів, 31 жовтня, виборці Херсонщини, Черкащини і Харкова будуть обирати народних депутатів та мера Харкова. Крім цього, десь 80 виборів відбудуться у громадах різних рівнів.

Фото: РБК

Вибори — можливість для громадян обрати свого представника чи то у парламент, чи то у місцеву раду. Саме цей представник має представляти інтереси громадян. І на вибори треба ходити, щоб саме ви впливали на результати виборів, а не хтось замість вас вирішував, як вам жити наступні п'ять років.

Звісно, до влади, яка дає можливість розпоряджатися ресурсами держави і громад, можуть йти й недоброчесні кандидати. І вони можуть на виборах боротися нечесними методами.

Вже всі виборці знають, що таке клонування і що окружну виборчу комісію у ніч встановлення волевиявлення можуть “замінувати”. З простих дільниць для каруселей можуть виносити бюлетені. Або до дільниць можуть підвозити виборців і платити кошти, що по суті є підкупом. Торік МВС зафіксувало кілька тисяч порушень у день виборів.

Часто виборці, які бачать порушення, не знають, як його кваліфікувати й не наважуються дзвонити у поліцію, бо очікування на правоохоронців, які у день виборів мають чимало роботи, та оформлення документів може забрати багато часу.

Тепер повідомити поліцію про порушення можна у кілька кліків. У цьому виборцям допоможе чат-бот Chesno Control. Його розробив і презентує Рух ЧЕСНО. 31 жовтня завдяки виборцям ми будемо вперше повідомляти поліцію про порушення завдяки новітньому інструменту. Бот класифікує за вас всі порушення і для цього не треба знати виборче законодавство чи інші закони України.

За кордоном давно і доволі активно працюють над популяризацією виборів та залученням громадян до участі у волевиявленнях. До прикладу, в США, Великобританії, Індії, Новій Зеландії, країнах ЄС це роблять за допомогою чат-ботів.

Чат-боти у нашій країні теж — не така вже й новизна. Більшість з них має просвітницький характер та консультує громадян з різних питань. Активно чат-боти розробляє не тільки громадянське суспільство, але й органи влади, адже через зрозумілість та простоту користування вони можуть зняти багато однотипних запитань.

Однак зовсім мало чат-ботів підключені до вже існуючих електронних сервісів відомств та надають допомогу не тільки просвітницького характеру, а й змогу подальших активних дій у самому чат-боті. Цей чат-бот не тільки надсилає повідомлення до правоохоронних органів, а й може сформувати та віддати користувачеві цей документ.

Ми також розробили інформаційні бюлетені, щоб допомогти виборцям зробити поінформований вибір на Херсонщині, Черкащині та у Харкові. І стежить за кампанією кандидатів у цих округах (184 та 197 на виборах голови до міськради).

Також Ви можете пройти курс “Як обирати, щоби не шкодувати” на освітній платформі Prometheus. Цей курс навчає, як протистояти маніпуляціям політиків, не “вестись” на стародавні політичні міфи та вчасно розпізнавати популізм.

Голосуйте правильно і стежте разом з нами за тим, щоб вибори відбувалися чесно. А для того, щоб Рух ЧЕСНО зміг посилено моніторити виборчий процес, просимо свідомих громадян підтримати фінансово роботу громадської організації.