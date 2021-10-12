Вибори в Харкові. Терехов VS Добкін і розпорошена опозиція

Водночас, на відміну від виборів народних депутатів від Херсонщини та Черкащини, у Харкові жоден із штабів не опустився до технології клонування.

Представник ОПЗЖ, який балотувався як самовисуванець, знявся на підтримку Добкіна. А це означає, що квоти цієї партії у ТВК, які контролюють підрахунок голосів, автоматично можуть працювати на Добкіна. Низка маловідомих кандидатів проводять кампанію проти Терехова і активної агітації не ведуть.

Лише одна парламентська партія зареєструвала свого кандидата — “Європейська солідарність”. Ця політична сила спершу розраховувала, що об’єднання опозиції посилить їхні позиції, але коли у праймериз переміг представник “Нацкорпусу”, Порошенко приїхав представляти кандидата своєї партії. Опозиційне поле замість того, щоб об'єднатися в боротьбі за Харків, як планували на самому початку, тепер розірване. Представник “Нацкорпусу” пішов самовисуванцем.

Станом на 12 жовтня є десять претендентів, які висловили готовність поборотися за посаду харківського міського голови. З-поміж них двоє — представники команди Кернеса: колишній міський голова Михайло Добкін і чинний виконувач обов’язків голови Ігор Терехов.

Минулої осені Кернесу на виборах вдалося залучити понад 60% голосів і перемогти в першому турі, але 100% перетікання голосів не отримає жоден кандидат. За подолання 50% бар’єру доведеться боротися, і багато що залежить від явки і віт того, чий виборець прийде на дільниці.

Головна інтрига в Харкові — чи треба буде проводити другий тур. Якщо жоден кандидат не набирає понад 50%, то харків’яни незабаром обиратимуть з-поміж двох кандидатів. У такому разі саме у другому турі може точитися головна боротьба. Але з’явилися результати соцопитування від “Рейтингу” , які свідчать, що Терехов може перемогти і в першому турі, бо має 57% підтримки. Можлива похибка – близько 3% . Опитування проводили на початку жовтня.

Фото: Чесно

Оточення Кернеса. Терехов VS Добкін

За Харків ще торік із Геннадієм Кернесом змагався Михайло Добкін. Але у жовтні останній знявся на користь свого колишнього помічника — Кернеса.

За іронією долі, саме Кернес як помічник Добкіна у 2005 році знімав відео для передвиборчої кампанії, яке розійшлося на цитати і меми. Добкін тоді став мером Харкова, а Кернес — секретарем ради. Після того, як Добкіна призначили головою Харківської ОДА, Кернес почав виконувати обов’язки мера міста, а згодом його обрали головою і він очолював Харків десять років.

Після смерті Кернеса посада голови Харкова стала вакантною. Але у статусі в.о. міського голови вже опинився інший політик — Ігор Терехов. Він — заступник Кернеса з 2010 року.

Примітно, що Олександр Фельдман, який на виборах 2020 року посів друге місце як кандидат ОПЗЖ, наразі не балотується. Цього разу ОПЗЖ взагалі не висувало кандидатів, Фельдман не балотується, але самовисуванець Валерій Говоров, який пов’язаний із ОПЗЖ, зняв свою кандидатуру на користь Добкіна.

Наразі на ринку Фельдмана висить агітація за Добкіна.

Фото: 057

І Терехов, і Добкін, розуміючи, що у покійного Кернеса був дуже високий рейтинг, використовують його цього року. Наприклад, Добкін записав ролик, де за кадром звучить голос Кернеса, який називає Добкіна хорошим управлінцем і менеджером. І це все завершує слоган “Ми повинні продовжити розпочате разом. М. Добкін”.

Перед виборами Терехов так прокоментував те, що Добкін буде його конкурентом: "Ну і що? А в чому тут несподіванка? Ну захотіла людина, нехай висувається. Це його право”.

Якщо тут висування Добкіна зустрічають спокійною риторикою, то у соцмережах вже розгорнулася ціла кампанія чорного піару. І з огляду на те, що і Терехова, і Добкіна сприймають як послідовників Кернеса, то головна мета таких дописів — зруйнувати у виборців уявлення того, що Добкін може продовжувати шлях Кернеса. Це дозволить більшій кількості харків’ян, які підтримували покійного мера, віддати голоси за Терехова.

Фото: надано Чесно

Терехову теж дістається у сегменті “чорнухи”. Тут технологи грають на користь Добкіна на тому, що і Добкін, і Кернес — обрані громадою мери Харкова, а Терехов лише мріє ним стати.

Фото: надано Чесно

На користь Добкіна технологи працюють і у форматі коміксів. Тут чітко простежується образ Терехова, якому дістається від виборця за гречку і тут таки видно, як навіюють уявлення про те, що рейтинг Добкіна та Терехова нібито мають такий колосальний розрив.

Фото: надано Чесно

У Терехова, як політика, який має більшість у раді, є доступ до адмінресурсу. Він неодноразово гречкосіяв та був помічений на дочасній агітації, яка містила і популістичні обіцянки. Також Терехов, як і Добкін, збирав персональні дані громадян.

Рух ЧЕСНО вже писав про те, що Терехов робить ставку на ТікТок, а Добкін — на Інстаграм. До початку виборчої кампанії, Добкін витратив на рекламу у соцмережах понад 25 тисяч доларів. Трохи більше витратив Терехов — 30 тис.

Що стосується фігурування у кримінальних провадженнях, то Добкін був причетний до кооперативних схем Кернеса-Добкіна, махінаціях у безтендерних держзакупівлях та відчуженні землі на 277 мільйонів.

Провал опозиції: чому немає єдиного кандидата?

Для того, щоб протистояти Кернесу та Добкіну, опозиції варто було згуртувати всі свої сили і низку партій на старті. Тому вирішили висувати єдиного кандидата і запустили у серпні процес праймеріз. На обрання єдиного кандидата спершу пристали представники ЄС, “Голосу”, “Демсокири”, “Нацкорпусу” та “Правого сектору”.

За результатами підрахунку переміг лідер обласного осередку “Нацкорпусу” Костянтин Немічев, який служив у полку “Азов” і брав участь у боях за Широкине та обороняв Маріуполь.

Фото: надано Чесно

Немічев невдало балотувався на останніх виборах до парламенту на одному з мажоритарних округів Харкова і набрав понад 3%. А у рік місцевих виборів під час пандемії роздавав продуктові набори, які закупив від імені Кернеса та Ярославського.

Тоді Немічев наголосив, що його мета була роздати набори тим, хто їх потребував. Але подібний сервіс громаді повинні гарантувати соціальні служби. Піар на продуктових наборах і допомозі є нічим іншим як гречкосійством.

Але ЄС не визнав результати праймеріз, де їхній кандидат програв кілька позицій Немічеву.

"Європейська солідарність" залишає за собою право висування кандидата від партії на майбутніх виборах", — заявила голова Харківського осередку партії й народна депутатка Ірина Фріз.

Фаната Порошенка підтримав “Голос” і “Акцент”

Дві партії, які брали участь у праймеріз, — “Голос” та “Акцент” — вирішили підтримати представника ЄС Олександра Скорика.

Його обрали на місцевих виборах 2020 як члена партії “ЄС” депутатом від Харківської обласної ради. На виборах до Харківської міськради партія показала третій результат і завела 9 депутатів із 84.

Представляти Скорика як кандидата у Харків приїхав особисто Порошенко.

Фото: надано Чесно

"До нас сьогодні приїхав наш гетьман, якого ми любимо. Наш гетьман, за якого ми йшли у бій з 14-го року. З якого малювали собі портрети, як ікони", — наголосив Скорик і додав, що його надмірну любов до Порошенка помітила навіть дружина політика.

Висуванця ЄС Скорика приїхала також підтримала лідерка “Голосу” Кіра Рудик. Голос до Харківської міськради став першим непрохідним у 2020 році. Кандидатуру Олександра Скорика від “ЄС” також підтримав і голова партії “Акцент” Ігор Балута. Ця партія на виборах у місті зайняла передостаннє 16 місце.

Фото: надано Чесно

Нещодавно Рух ЧЕСНО писав про “сімейний підряд” у Харківській ТВК і те, як голова виборчої комісії "Голосу" пов'язана з "Акцентом".

Окрім політиків, для посилення кампанії кандидат залучив акторку Аду Роговцеву. Вона на президентських виборах була довіреною особою Порошенка та, по суті, його VIP-агітаторкою.

Фото: надано Чесно

Кандидат Скорик в облраді очолює фракцію ЄС. Майже всі депутати цієї політичної сили в облраді голосували “за” надання звання “Почесного жителя Харківської області” депутатам, які підтримували “Беркут” у часи Революції Гідності. Це рішення підтримав і депутат Скорик.

Варто зауважити, що під час президентських виборів у 2019 році Кернес підтримував Порошенка. Роздавали і газети, і листівки, щоб допомогти політику набрати голоси у першому турі. На одній із листівок був Ленін, який мав гуртувати виборців Кернеса довкола Порошенка.

Фото: надано Чесно

У 2021 році для ЄС вже вигідне інше позиціонування. Сокрик тепер виступає проти повернення старої назви проспекту Григоренка і ходить на суди.

Фото: надано Чесно

Що стосується довірених осіб, то кандидат подав Сергія Романенка, помічника народної депутатки Ірини Фріз, та колишню співробітницю облдержадміністрації Анастасію Михайленко.

Віднедавна у Харкові можна побачити борди з рекламою Олександра Скорика.

Водночас з вересня Немічев позиціонує себе як “єдиний кандидат”.

Фото: надано Чесно

У місті є низка кубів, де політика теж позиціонують як єдиного кандидата від опозиційних сил.

Фото: надано Чесно

Чому “Слуга народу” Мустафаєва йде самовисуванкою?

Депутатка міськради від партії “Слуга народу” Аліна Мустафаєва балотується як самовисуванка. Це можна пояснити тим, що партія на місцевих виборах набрала лише 4 місце, поступившись, серед інших, і ЄС.

Відповідно, якщо йти від бренду “Слуги народу”, то це може бути поразкою для кандидата від партії. А партія центральної влади дуже розраховує перед черговими президентськими і парламентськими виборами на перемогу. Це простежується на двох округах Херсонщини і Черкащини, де зараз відбуваються вибори народних депутатів і є засилля клонів.

Мустафаєва — єдина жінка з-поміж кандидатів.

Фото: надано Чесно

Вона — очільниця автомобільних підприємств, деякі з них пов’язані з нардепом від “Слуги народу” Олександром Куницьким. За даними реєстрів, Мустафаєва була помічницею нардепа.

Претендентка на посаду мера є однією з найопозиційніших депутаток ради. Про це свідчить аналіз голосувань, яке провів Рух ЧЕСНО з початку скликання. Тут варто додати, що фракція “Слуга народу” не перебуває в опозиції і голосує, по суті, в унісон із “Успішним Харковом” та ОПЗЖ.

Кампанію опозиційна депутатка ради будує на протиставленні та боротьбі з секретарем ради Ігорем Тереховим.

Фото: надано Чесно

До офіційного початку кампанії Мустафаєва робила ставку на соціальні мережі та рекламу своїх медіапродуктів. На піднятті впізнаваності у соцмережах з початку року вже витратила понад 30 тис доларів

Хто інші кандидати?

Окрім уже згаданих шести кандидатів, є ще четверо, які можуть бути менш відомими виборцям і виконувати свою роль під час кампанії. З одного боку — мінусувати ключових кандидатів, а з іншого — допомагати кандидатам-партнерам квотами у виборчих комісіях, які відповідають за підрахунок голосів. Застава для кандидата на виборах мера Харкова — більше 270 тис. Тому наявність технічних кандидатів суттєво здорожчують штабам виборчу кампанію.

Юриста Дениса Ярославського вже звинуватили у співпраці із Добкіним.

Фото: надано Чесно

Ярославський, який на виборах міського голови у 2020 році набрав 1% голосів, вирішив написати Терехову у відповідь ось що:

“Делаю Терехову предупреждение! Я понимаю, что ваш уровень мышления, не выше чем такие заказухи. Но давайте проведем эту гонку достойно”.

Ведення уявного діалогу з більш рейтинговим опонентом — це одна з технологій, яка дозволяє надати кандидату більшої ваги .

Денис Ярославський — майже постійний гість передач на телеканалі “Наш”, який належить Євгену Мураєву. Зауважимо, що Михайло Добкін також дуже часто виступає саме на цьому телеканалі.

Ярославський намагається догодити двом різним аудиторіям. На День Перемоги він, як і Терехов з Добкіним, міг постити радянську символіку. А у 2019 році вітав усіх з днем прапора і висловлював підтримку Володимиру Зеленському.

Фото: надано Чесно

У рік парламентських виборів балотувався до парламенту як самовисуванець у окрузі, який охоплює частину Харкова (№171 ВО). Тоді він отримав лише 2,5% голосів. У кампанію вкладав, як свідчить звіт на сайті ЦВК, свої кошти. Загальна сума — понад 250 тис. грн.

Фото: надано Чесно

Ярославський — колишній співробітник правоохоронних органів, а наразі працює юристом у Харківському проектному інституті.

У мери балотується Сергій Ряполов. Це учасник Євромайдану, який звинуватив Кернеса у тому, що той особисто йому розбив ніс, коли координував антимайданівців. Відповідну справу заслуховували у суді.

Ряполов балотувався до Харківської обласної ради від “Блоку Світличної” і набрав менше 800 голосів. Цього разу йде як самовисуванець, хоча спершу переконував, що його підтримає політсила Світличної. У 2015 році на місцевих виборах балотувався від “Народного контролю”. Є керівником громадської організації “Центр допомоги ОСББ та ОСН”.

На сторінці у Facebook не видно активності на окрузі, зате кандидат поширює пости Добкіна, спрямовані проти Терехова.

Фото: надано Чесно

Ще один кандидат, який активно просуває меседжі проти Терехова, — самовисуванець Дмитро Маринін.

Він був депутатом Харківської міськради від Партії регіонів, а після Революції Гідності балотувався до парламенту і набрав менше 1%. Виступав проти підвищення тарифів у Харкові, за що його облаяв Кернес.

Фото: надано Чесно

Маринін подав позов щодо відміни реєстрації Ігоря Терехова кандидатом у мери, бо вважає його висунення від партії неправомірним. Але суд першої інстанції йому відмовив.

Кандидат проводить зустрічі з виборцями у дворах.

Фото: надано Чесно

З-поміж інших кандидатів є і ті, які критикують безпосередньо Добкіна, а не Терехова. Наприклад, до такої риторики вдається Олександр Кондрусик, але він зняв свою кандидатуру.

Чоловік називав себе єдиним нетехнічним кандидатом. Така заява одразу наштовхнула на думку, що кандидат якраз і може виконувати технічну функцію на окрузі.

Фото: надано Чесно

Торік Кондрусик балотувався до Харківської міської ради від партії “Наш край” і не пройшов навіть у депутати, бо не вистачило голосів, а тепер як самовисуванець іде на посаду голови і заявляє, що він — єдиний нетехнічний. Політик веде сторінку “Саша псих — политика, как она есть”.

Щодо його політичного курсу, то він досить різнобарвний і дуже часто змінюється, що прослідковується з його сторінки у соцмережі. Він то підтримує ОПЗЖ, то ставить рамку подяки Порошенку і водночас не гребує темами російської мови та комуністичною символікою на 9 травня.

Фото: надано Чесно

Він критикує Добкіна та публічно підтримує Шарія. І разом з цим на окрузі є кандидат від партії Шарія — колишній суддя Апеляційного суду Володимир Плетньов. За логікою Кондрусика, партія Шарія, якого підтримує сам Кондрусик, який вважав себе єдиним нетехнічним, висунула на округ техкандидата.

Це при тому, що Плетньов, як і Кондрусик, брав участь у місцевих виборах, тільки на відміну від Кондрусика їх виграв і став депутатом ради. Він набрав більше 1500 голосів.

Фото: надано Чесно

За рік до місцевих виборів колишній суддя Плетньов йшов під брендом ОПЗЖ до парламенту і набрав майже 7,5 % голосів (близько 5 тис).

До слова, депутат Плетньов — батько Юлії Плетньової, яка була адвокатесою Кернеса та захищала Михайла Добкіна.

Самовисуванець Микола Кукуріка представляє інтереси пенсіонерів з 1999 року та є керівником “Партії Пенсіонерів України”. Неодноразово балотувався до Харківської міської та Верховної Ради, але завжди — безуспішно. Цього року на вибори подав документи як самовисуванець і теж зняв свою кандидатуру за кілька тижнів до виборів.

Активної кампанії, судячи із дописів у соцмережах, не вів. Але критикує Добкіна за те, що той збирає персональні дані і обіцяє у разі обрання допомогу за програмою “Турбота”.

Фото: надано Чесно

Кукуріна є засновником благодійного фонду “Надія та добробут” та кредитної спілки “Фінанси і престиж”.

За посаду боротиметься і пенсіонер Віктор Величков. Він у 2007 році був депутатом Лозівської міськради від “Партії регіонів”, а у 2015 балотувався до міськради від партії “Соціалістів” та не був обраним. До 2018 року був директором підприємства “Агропартнер”.

На своїй сторінці закликає єдності з РФ, репостить пости іншого кандидата Олександра Кондрусика та комуністичну символіку.

Фото: надано Чесно

Також у профілі Величка є пост підтримки Геннадія Кернеса за часів його мерства. З цього можна зробити висновок, що це ще один кандидат, який потенційно віддасть свої голоси Ігорю Терехову.

Фото: надано Чесно

Більше інформації про кандидатів можна прочитати в інформаційному онлайн бюлетені від Руху ЧЕСНО.

Також Рух ЧЕСНО проаналізував, хто увійшов до оновленого складу Харківської ТВК.