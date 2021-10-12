Євросоюз підтримав деолігархізацію в Україні

Європейський Союз підтримав зусилля України у боротьбі з олігархічним впливом.

Про це сказано у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС, який відбувся в Києві у вівторок.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів (“деолігархізація”), у тому числі шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Його розгляд відбувався за скороченою процедурою, що дозволило уникнути необхідності заслуховувати кожну з тисячі поправок.

Поки що він закон не підписаний навіть спікером парламенту, тому що депутати зареєстрували 12 постанов про скасування рішення Верховної Ради.