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Рейтинг Терехова у Харкові - 57,6%, Добкіна - 27,6%, - опитування

Дострокові вибори мера відбудуться 31 жовтня.

Рейтинг Терехова у Харкові - 57,6%, Добкіна - 27,6%, - опитування
Фото: РБК

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов може виграти вибори мера Харкова в першому ж турі.

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що за нього готові віддати свої голоси 57,6% харків'ян, які вже визначилися з вибором і збираються прийти на дільниці.

Найближчий конкурент Терехова - колишній депутат Верховної Ради Михайло Добкін з 27,6%.

Рейтинг інших кандидатів, в тому числі представника "Європейської солідарності" Олександра Скорика, – менше 4%.

Фото: ratinggroup.ua

Опитування проходило 2-7 жовтня у вигляді особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 1200 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, дострокові вибори у Харкові відбудуться 31 жовтня у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса.

Зараз містом керує секретар міської ради Ігор Терехов.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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