Припиняти голодування Саакашвілі не збирається, - адвокат

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні в Грузії, продовжить голодування на знак протесту.

Про це адвокат політика Бека Басілая заявив Суспільному, коментуючи повідомлення про погіршення стану Саакашвілі через голодування.

Адвокат відвідав Саакашвілі 11 жовтня.

"Морально він почувається дуже міцно, налаштований на боротьбу демократичним шляхом з цим проросійським олігархічним режимом. Щодо стану його здоров’я... Треба розуміти, що голодування послаблює здоров’я, але він не збирається припиняти голодувати і збирається йти до кінця, щоб його вимоги були виконані", - сказав адвокат.

Водночас питання госпіталізації вони не обговорювали, "тому що він (Саакашвілі - ред.) себе почуває дуже міцно".

10 жовтня особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі погіршився. Кіпшидзе розповів, що експрезидентові важко пересуватися і говорити. "У Саакашвілі захворювання крові - таласемія. Це не смертельне захворювання, але йому категорично не можна голодувати", - заявив він. Діагноз лікар озвучив за згодою Саакашвілі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії, нині громадянин України Михайло Саакашвілі таємно прибув з України на батьківщину, де 1 жовтня його затримали. Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його, щойно він перетне кордон.

Саакашвілі оголосив голодування, оскільки вважає затримання незаконним, а звинувачення на його адресу - сфальсифікованими.

Католикос-патріарх усієї Грузії Ілля II закликав Саакашвілі припинити голодування, "тому що це не християнський вчинок".