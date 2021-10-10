Під будинками чинного президента Володимира Зеленського і п’ятого президента Петра Порошенка відбуваються акції протесту.

Так, за повідомленнями учасників мітингу, під будинком президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі активісти провели акцію "Автомарш розгніваних громадян".

Учасники тримали плакати "Зеленський - слуга Лукашенка", "Тебе судитимуть за Вагнергейт", "Зеленський сидітеме за Коломойського".

Серед організаторів акції - об’єднання "Рух опору Капітуляції" та партія "Демократична сокира".

"Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує розслідування Вагнерґейту. Влада бреше нам про офшори Зеленського. Коломойський повертає свій вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту на Схід… Нехай влада не думає, що ми просто схаваємо все, що вона просуває. За все буде відповідальність - ми з вами про це подбаємо", - повідомляється на сторінці організаторів У Facebook.

Тим часом триває акція під будинком п’ятого президента Петра Порошенка в селищі Козин на Київщині.

Як повідомляє "Суспільне", тим часом учасники акції під будинком Петра Порошенка принесли гарбузи. Вони розгорнули плакат з портретами Порошенка та депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, на якому закликають "здати Медведчука".

Фото: Суспільне

Один з учасників акції проти Порошенка розповів, що навчається в університеті, йому 20 років. Каже, що на акцію прийшов разом зі знайомими з Києва. На питання про те, чи цікаво йому брати участь у подібних акціях, хлопець відповів: "один раз спробував, мабуть більше не буду".

Інший учасник акції 20-річний Владислав, який навчається на юриста, стверджує, що "реально цікавиться цією темою".

"Прийшли на акцію, щоб звернули увагу на те, що Петро Олексійович Порошенко причетний до Медведчука, а по Медведчуку зараз відбувається судовий процес, до нього треба і Порошенка долучати. Найголовніша вимога — звернути на це увагу. Це моя позиція. Я прийшов, щоб сказати владі, щоб вона звернула увагу на Петра Порошенка, оскільки він сприяв людині по якій триває кримінальне провадження", — сказав учасник протесту.

При цьому він запевнив, що не зустрічав "проплачених" учасників.

Поліція Київської області повідомляє, що станом на 18:30 суттєвих порушень правопорядку не зафіксовано. Публічний порядок в Козині забезпечують понад 100 поліцейських Київщини.

"Поліція Київщини продовжує забезпечувати громадську безпеку в ході проведення мирної акції на Обухівщині. Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", - йдетсья у повідомленні.