Єрмак провів зустріч із заступницею помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії

Вони обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган, яка перебувала в Києві з першим візитом.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Успішний візит Президента України до США свідчить про нові можливості для розбудови українсько-американських відносин. Ухвалена президентами України та США амбітна спільна заява є дорожньою картою для подальшого розвитку наших відносин", - заявив Єрмак.

Голова ОП і Робін Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, включно з підписанням оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною та США.

Під час зустрічі окремо порушувалося питання подальшої взаємодії в енергетичній сфері. Крім того, сторони обговорили загрози в енергетичній галузі, які становить проект "Північний потік – 2".

Єрмак також акцентував на важливості долучення США до переговорного процесу з мирного врегулювання на сході України.

Данніган, своєю чергою, наголосила на важливості здійснення реформ в Україні, необхідності посилення антикорупційних інституцій та поінформувала про готовність Сполучених Штатів і надалі підтримувати ці стратегічні ініціативи. Єрмак зі свого боку підтвердив повну налаштованість української сторони розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру.

Він подякував США за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його підсумкової декларації, висловивши сподівання на подальшу активну підтримку роботи платформи.

Також Єрмак висловив подяку американській стороні за направлення офіційної представницької делегації для участі в пам’ятних заходах у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, 7 жовтня Данніган прибула в Україну з візитом. Це її перший закордонний візит на новій посаді. Зазначається, що в такий спосіб Данніган хоче продемонструвати відданість США до питань безпеки України.

Данніган обійняла нову посаду 7 вересня. Від 2014 до 2017 року вона була заступником секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом - повіреного у справах в Австрії.

Данніган різко критикувала плани Росії щодо будівництва газогону до Німеччини по дну Балтійського моря.