Єрмак обговорив з Нуланд посилення ролі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Сторони також приділили увагу безпековій ситуації навколо України.

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд. Сторони, серед іншого, приділил иувагу посиленню ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на Донбасі.

Про це Єрмак повідомив у Twitter.

"Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили безпекову ситуацію навколо України, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на сході України", - написав голова Офісу президента.

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP



Обговорили безпекову ситуацію навколо 🇺🇦, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі 🇺🇸 у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 7, 2021

Нагадаємо, раніше Єрмак заявляв, що Україна працює над проведенням саміту лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі до закінчення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.