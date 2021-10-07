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Єрмак обговорив з Нуланд посилення ролі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Сторони також приділили увагу безпековій ситуації навколо України.

Єрмак обговорив з Нуланд посилення ролі США у врегулюванні конфлікту на Донбасі
Фото: president.gov.ua

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з заступницею державного секретаря США з політичних справ Вікторією Нуланд. Сторони, серед іншого, приділил иувагу посиленню ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на Донбасі.

Про це Єрмак повідомив у Twitter.

"Провів конструктивну розмову з Вікторією Нуланд. Обговорили безпекову ситуацію навколо України, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі США у переговорному процесі з мирного врегулювання на сході України", - написав голова Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявляв, що Україна працює над проведенням саміту лідерів країн Нормандської четвірки з питань врегулювання ситуації на Донбасі до закінчення каденції федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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