Вакцину від коронавірусу доставили в Антарктиду

Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Про це повідомляють у четвер західні ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

ЗМІ зазначають, що уряд Великої Британії зобов'язався поставити вакцини в усі населені заморські території Сполученого Королівства, зокрема на Британську антарктичну територію, у співпраці з міжнародною організацією з розвитку Crown Agents.

За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи певну температуру, яка мала становити 2-8 градусів за Цельсієм.

Генеральний директор Crown Agents Фергюс Дрейк зазначав, що організація здійснила постачання вакцин "фактично на край землі".

Британська влада схвалила використання вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca в грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.