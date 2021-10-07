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Вакцину від коронавірусу доставили в Антарктиду

Першими щепитимуть британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Вакцину від коронавірусу доставили в Антарктиду
Фото: uac.gov.ua

Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера.

Про це повідомляють у четвер західні ЗМІ, передає "Інтерфакс-Україна".

ЗМІ зазначають, що уряд Великої Британії зобов'язався поставити вакцини в усі населені заморські території Сполученого Королівства, зокрема на Британську антарктичну територію, у співпраці з міжнародною організацією з розвитку Crown Agents.

За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи певну температуру, яка мала становити 2-8 градусів за Цельсієм.

Генеральний директор Crown Agents Фергюс Дрейк зазначав, що організація здійснила постачання вакцин "фактично на край землі".

Британська влада схвалила використання вакцин компаній Pfizer і AstraZeneca в грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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