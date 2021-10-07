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Зеленський звільнив посла України в Австралії

Микола Кулініч представляв державу у Канберрі шість років.

Зеленський звільнив посла України в Австралії
Фото: australia.mfa.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Австралії Миколу Кулініча, який обіймав цю посаду шість років - з осені 2015-го.

Про це повідомляється в указі №523/2021 від 6 жовтня.

Цього ж дня було звільнено послів у Бразилії, Таджикистані, Єгипті, Литві та Вірменії.

Також Зеленський призначив посла України в Кенії Андрія Праведника за сумісництвом послом у Руанді, а посла у Мексиці Оксану Драмарецьку за сумісництвом послом у Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Ріці.

Посол у Нігерії Валерій Кірдода за сумісництвом став послом у Камеруні.

Нагадаємо, що посол Микола Кулініч у 2013-2015 роках і 2003-2007 роках очолював Дипломатичну академію, а в перерві між тим обіймав посаду посла України в Японії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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